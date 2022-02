LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

56,50 EUR +1,80% (03.02.2022, 14:44)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

60,00 CHF +3,45% (02.02.2022, 17:31)



ISIN Peach Property Group-Aktie:

CH0118530366



WKN Peach Property Group-Aktie:

A1C8PJ



Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

P6Z



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

PEAN



Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (03.02.2022/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN).Das Unternehmen habe am Mittwoch erste Eckdaten zum zurückliegenden Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht und habe über ein Vorsteuerergebnis auf Rekordniveau berichten können. Während die Mieteinnahmen und der FFO unter den Erwartungen der Analysten von SRC Research zurückgeblieben seien, habe das Bewertungsergebnis sehr deutlich darüber geblieben.Die Mieteinnahmen hätten sich im Jahresvergleich von rund 55 Mio. CHF auf rund 108 Mio. CHF nahezu verdoppelt und hätten im Rahmen der Guidance des Unternehmens gelegen, jedoch leicht unter der Erwartung der Analysten von SRC Research von rund 112 Mio. CHF. Zum Rekordergebnis habe vor allem auch das sehr gute Bewertungsergebnis beigetragen. Auch wenn dieses in der heutigen Meldung nicht genannt worden sei, würden sie davon ausgehen, dass dieses sehr deutlich über ihrer bisherigen Schätzung von rund 176 Mio. CHF liege. Die Analysten von SRC Research würden nunmehr von einem Bewertungsergebnis von rund 242 Mio. CHF (2020: 158 Mio. CHF) ausgehen. Alles in allem habe das Vorsteuerergebnis mit rund 258 Mio. CHF ein neues Rekordlevel erreicht und habe sich im Vergleich zum Vorjahr um 69% steigern können. Der cash-getrieben FFO solle in einem Bereich zwischen 10 Mio. CHF und 11 Mio. CHF liegen und somit unter dem angestrebten Korridor von 14 Mio. CHF bis 18 Mio. CHF.Auch auf der bilanziellen Seite habe das Unternehmen nach ersten Eckdaten eine Verbesserung erzielen können. Der LTV habe demnach von 57,8% zum Jahresende 2020 auf nunmehr rund 52% reduziert werden können und habe somit die Zielmarke für 2021 von unter 55% erreicht und sei von dem mittelfristigen Ziel von unter 50% nicht zu weit entfernt. Der EPRA NTA je Aktie habe ebenfalls deutlich gesteigert werden können und sei von 57,29 CHF auf rund 67 CHF gestiegen und habe somit die Erwartung der Analysten von SRC Research bestätigt.Das Unternehmen könne auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken und die ersten Eckdaten würden alles in allem ihren Erwartungen entsprechen. Der vollständige Geschäftsbericht werde am 29. März veröffentlicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Peach Property Group-Aktie: