Wie funktioniert es?

Wo Sie Paysafecard verwenden können

Es gibt viele Internet Casinos, die eine Option vom Spielen um echtes Geld anbieten. In einer Reihe von Ländern wie Neuseeland, Australien, Kanada und einigen anderen Ländern wird Paysafecard zur Einzahlung akzeptiert. In Casinos, die diese Methode akzeptieren, lassen sich normalerweise viele interessante Spiele finden. Auch die Boni sind beeindruckend. Außerdem sind solche Casinos aufgrund ihrer Sicherheit und der Geschwindigkeit der Gewinn-Abhebungen via Paysafecard für viele Spieler sehr attraktiv.



Bezahlung für Lebensmittel



Viele Online-Lebensmittelgeschäfte akzeptieren Paysafecard als Zahlungsmethode. Zur Zeit ist diese Option besonders nachgefragt, da man das Zuhause nicht mehr verlassen muss, um einzukaufen.



Online Dienste



Paysafecard ist eine perfekte Methode, um Zahlungen für Online-Dienste zu leisten. Sie können für Youtube-Abonnement, VoIP, Messaging und Telefonie bezahlen.



Soziale Spiele



Diejenigen, die soziale Spiele sehr gern haben, wählen Paysafecard, um die erforderlichen Zahlungen zu leisten. Die Transaktionen sind schnell und lassen sich einfach durchführen.



Wie können Sie Paysafecard online kaufen?

Der Kauf einer Paysafecard ist einfach, unabhängig davon, ob Sie diese Methode erst jetzt testen möchten oder schon Erfahrung damit haben. Heute gibt es weltweit über 650.000 Verkaufsstellen, darunter Supermärkte, Tankstellen und Zeitungsläden, in denen Sie Paysafecard kaufen können. Zum Kauf besuchen Sie einfach die offizielle Website und geben Ihre physische Adresse oder Postleitzahl in die Suchmaschine "Find Sale Outlets" ein.



Sicherheitsmaßnahmen bei Verwendung von Paysafecard

Vergessen Sie nicht bei der Verwendung von Paysafecard die folgenden Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Sie werden Ihnen helfen, Ihr Geld sicher zu verwahren.



Teilen Sie Ihren PIN-Code niemandem mit. Teilen Sie Ihre PIN niemals in einer E-Mail oder SMS mit.

Verwenden Sie die Karte nur an bestimmten Orten.

Wenn verdächtige Aktivitäten vorliegen, fordern Sie sofort die Sperrung des Kontos an.

Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie Zweifel oder Probleme haben.

Abschließende Gedanken

Wenn Sie jetzt planen, für Glücksspiel-Dienste zu bezahlen oder Waren online mit Paysafecard zu kaufen, wissen Sie, wie es geht. Diese Zahlungsoption ist sicher. Es ist mit den fortschrittlichsten Technologien gesichert. Ihre Daten sind sicher. Darüber hinaus ist es einfach zu bedienen und die Transaktionen sind schnell. (23.11.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Paysafecard ist eine bekannte Zahlungsmethode, wenn es um online Bezahlen der Waren oder Dienstleistungen geht. Dies ist auch eine der sichersten Zahlungsmethoden im Internet. Es wird von denen verwendet, die Online-Shopping sehr gern haben - also von Freiberuflern, online Spielern usw. Außerdem bietet diese Option niedrige Transaktionsgebühren im Vergleich zu anderen Zahlungssystemen. Alle Transaktionen sind absolut sicher. Das Sicherheitsniveau ist wirklich sehr hoch.Paysafecard wurde im Jahre 2000 eingeführt. Es war das Ergebnis der Zusammenarbeit eines australisch-neuseeländischen Unternehmen. Der Hauptsitz von Paysafecard befindet sich jetzt in Wien. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen in mehr als 45 Ländern an. Seine Popularität wächst ständig.Der Hauptunterschied zu E-Wallets besteht in der Möglichkeit, mit Paysafecard sowohl in Online- als auch in Offline-Shops und an vielen anderen Orten einzukaufen. Außerdem benötigen Benutzer kein Bankkonto, um Paysafecard zu haben und dies zu verwenden.In diesem Artikel lassen sich alle Details zu dieser Zahlungsmethode finden und hier werden auch einige Fragen zu diesem Zahlungssystem beantwortet.Die Verwendung von Paysafecard ist absolut sicher. Dies ist jedoch nicht der einzige Vorteil des Systems. Es ist auch sehr einfach zu bedienen. Bevor Sie die Option verwenden, überprüfen Sie bitte deren Website und den Register "Verkaufsstellen suchen", um herauszufinden, welche Einzelhändler in Ihrer Nähe sind. Das System ist mit Android- und iOS-Geräten auf der ganzen Welt kompatibel.Wie bereits erwähnt wurde, lässt sich das Zahlungssystem in einer Reihe von Online-Nischen verwenden. Schauen wir uns diese Nischen dann genauer an.