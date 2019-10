Derweil habe Samsung (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) heute Nacht vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Q3 veröffentlicht, die auf den ersten Blick sowohl bei Umsatz als auch Gewinn über den Markterwartungen gelegen hätten.



Der Aktienkurs von PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) sei hingegen um mehr als 1% gesunken, nachdem mit dem Online-Bezahldienst der erste namhafte Partner bei Facebooks (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) geplanter Digitalwährung Libra seinen Ausstieg erklärt habe. Zu den Beweggründen habe sich PayPal in der Mitteilung jedoch bedeckt gehalten. Die Facebook-Aktien hätten um gut 0,5% nachgegeben.



Besser sei es für die Aktionäre von Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) gelaufen. Der Fahrdienstvermittler habe von positiven Analystenkommentaren profitiert und rund 2,5% über dem Vortageskurs geschlossen.



General Electric (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) habe seine vorbörslichen Gewinne wieder abgeben müssen und den Handelstag mit einem leichten Plus beendet. Der Mischkonzern friere die Betriebsrentenansprüche für 20.000 Mitarbeiter ein. Ziel der Maßnahme sei es, Pensionsdefizit und Schulden deutlich zu reduzieren. (08.10.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Wochenauftakt waren kursbewegende Neuigkeiten relativ rar gesät, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Ölkonzern ConocoPhillips (ISIN: US20825C1045, WKN: 575302, Ticker-Symbol: YCP, NYSE Ticker-Symbol: COP) habe mit der Ankündigung überzeugt, die Quartalsdividende um mehr als ein Drittel anzuheben, was in einem Kursplus zu Handelsende von gut 2% gemündet habe.