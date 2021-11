Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im zweiten Quartal 2021 wurden rund 4,735 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2021 einen Wert von 403 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (17.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal stehe am Mittwoch schon wieder unter Beschuss. Die Investmentbank Bernstein habe das Papier auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 260 auf 220 Dollar gesenkt. "PayPal riskiert, disruptiert zu werden, anstatt ein Disruptor zu sein", so die Aussage der Analysten. Zudem drohe der Bruch einer wichtigen charttechnischen Unterstützung."PayPals Positionierung als führendes digitales Wallet in einer zunehmend digitalen Welt ist schwer zu übersehen", hätten die Analysten geschrieben. "Dennoch glauben wir, dass sich der Wandel beschleunigt und PayPal jetzt Gefahr läuft, disruptiert zu werden, anstatt ein Disruptor zu sein." Bernstein sei besorgt über die zunehmende Konzentration des E-Commerce auf großen Plattformen wie Shopify und Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ). Das Brot- und Butter-Geschäft von PayPal sei aber das mit kleineren und mittleren Händlern.Shopifys Vorstoß in Richtung einer eigenen Zahlungsplattform sei besonders problematisch, heiße es in der Studie. Besorgnis erregend sei darüber hinaus, das PayPal von anderen Zahlungslösungen wie Apple Pay und Square bis hin zu Kaufoptionen von Affirm und Klarna, die jährlich zwischen 50 und 100 Prozent wachsen würden, belagert werde. "Wir glauben, dass die anstehende Übernahme von Afterpay durch Square bahnbrechend ist und seine Bemühungen beschleunigt, ein dominierendes Zahlungsökosystem in den USA zu werden", so Bernstein.Die PayPal-Aktie falle am Mittwoch um mehr als fünf Prozent. Sollte die wichtige Unterstützung bei 200 Dollar gebrochen werden, dürfte sich der Abwärtstrend beschleunigen. Die nächsten Haltemarken lägen dann erst bei 170 bis 175 Dollar.Vorerst besteht aber noch kein Handlungsbedarf, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 17.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: