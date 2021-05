Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

208,10 EUR -0,10% (05.05.2021, 17:14)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

208,65 EUR +0,85% (05.05.2021, 16:59)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

250,27 USD +0,04% (05.05.2021, 17:03)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2020 wurden rund 4,408 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2020 einen Wert von 377 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (05.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) nach wie vor zu kaufen.Heute nach US-Börsenschluss sei es nun endlich soweit: Der Online-Bezahldienst PayPal lege seine Zahlen für das erste Quartal offen. Laut Bloomberg würden die meisten Analysten mit starken Zuwächsen rechnen. Die Erwartungen an das Unternehmen seien somit hoch. Je nachdem, ob diese erfüllt werden könnten, sei mit starken Kurssprüngen zu rechnen.Der seit Monaten anhaltende Aufwärtstrend der PayPal-Aktie sei Mitte Februar ins Stocken geraten. Nach einem knapp 30-prozentigen Rücksetzer bis auf das 2021er Tief bei 223,09 Dollar habe der Kurs um die 100-Tage-Linie geschwankt, die parallel zur langfristigen Aufwärtstrendlinie verlaufe und gerade bei 251,91 Dollar stehe.Aktuell notiere der Wert direkt in einem wichtigen Bereich. In diesem würden die eben angesprochene Trendlinie sowie der GD100 verlaufen, aber auch der GD50 bei 254,71 Dollar und das Januar-Verlaufshoch bei 254,39 Dollar befänden sich in dieser Zone.Je nachdem, wie die Zahlen heute Nacht ausfallen würden, sei mit einer dynamischen Bewegung weg von diesem Bereich zu rechnen. Für den Fall, dass die Erwartungen übertroffen würden, wäre mit einem kräftigen Rebound bis an das Mehrfach-Top bei 277 Dollar zu rechnen. Sollte der Kurs jedoch den Bereich bei 250 Dollar infolge eines schlechten Ergebnisses nach unten verlassen, würden das 2020er Hoch bei 244,25 Dollar und darunter der GD200 bei 224 Dollar als Auffangnetz dienen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: