Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2020 wurden rund 4,408 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2020 einen Wert von 377 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (31.03.2021/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - PayPal lässt Bitcoin fürs Bezahlen zu - AktiennewsNutzer des Online-Zahlungsdienstleisters können ab sofort Kryptowährungen einsetzen, um bestellte Produkte zu bezahlen, so die Experten von "FONDS professionell".Allerdings gelte das neue Angebot vorerst nur für PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV)-Kunden in den USA.Dan Schulman sei der stolze Besitzer des weltweit ersten Paares von Cowboystiefeln, die mit der Kryptowährung Bitcoin über PayPal bezahlt worden seien. Der Vorstandschef des US-Zahlungsdienstleisters sei bekannt dafür, dass er eine Vorliebe für Stiefel und Jeans habe. So habe er den neuen "Checkout with Crypto-Service" genutzt, der es Kunden jetzt ermögliche, Kryptowährungen zu verkaufen, um Waren von Millionen von Händlern mit einem PayPal-Button auf ihren Websites zu bezahlen. Dies berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg."Das ist ziemlich cool", shabeagte Schulman in einem zweiminütigen Video gesagt, das ihn beim Kauf der Stiefel zeige. Cool sei das allerdings vorerst nur für US-Kunden. Diese hätten bei PayPal ab sofort die Möglichkeit, für Zahlungen Digitalwährungen wie Bitcoin zu verwenden. Dafür müssten sie ein bestimmtes Guthaben bei dem Online-Bezahldienst haben, habe der Konzern Bloomberg zufolge erklärt.Für die Abwicklung könnten Kryptowährungen in US-Dollar konvertiert werden. Außer Bitcoin würden unter anderem auch Litecoin und Ethereum akzeptiert. Das Angebot werde in den kommenden Monaten bei 29 Millionen Händlern möglich sein. Der US-Konzern habe bereits Ende vergangenen Jahres entsprechende Pläne angekündigt. Seit Herbst 2020 könnten amerikanische PayPal-Kunden bereits Digitalwährungen über den Online-Dienst kaufen und verkaufen. Der US-Kreditkartenanbieter Visa habe bereits erklärt, künftig solle die Cyberdevise USD Coin für Zahlungen akzeptiert werden.Börsenplätze PayPal-Aktie: