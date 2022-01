Börsenplätze PayPal-Aktie:



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im dritten Quartal 2021 wurden rund 4,9 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im dritten Quartal 2021 einen Wert von 416 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (10.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Der Zahlungsdienstleister PayPal habe am Freitag bei Krypto-Fans für Aufsehen gesorgt. Nachdem das Unternehmen in den letzten Monaten bereits mehrere Funktionen zum Halten und Handeln von Kryptos in seine Plattform eingebaut habe, würden sie nun laut Berichten von Bloomberg planen, eine eigene Kryptowährung einzuführen.PayPal prüfe die Einführung eines eigenen Stablecoins als Teil seiner Kryptowährungsoffensive, so das Unternehmen. Das Unternehmen habe dies bestätigt, nachdem Beweise für den Schritt in seiner iPhone-App entdeckt worden seien."Wir untersuchen einen Stablecoin; wenn wir vorankommen, werden wir natürlich eng mit den zuständigen Regulierungsbehörden zusammenarbeiten", so Jose Fernandez da Ponte, Senior Vice President für Kryptowährungen und digitale Währungen bei PayPal, in einer Erklärung gegenüber Bloomberg News. Bei Stablecoins handele es sich um Kryptowährungen, die durch den Wert einer bestehenden Währung oder eines Rohstoffs gestützt und bepreist würden.Der Entwickler Steve Moser habe in der PayPal-App Beweise für die Entwicklung eines Stablecoins entdeckt. Versteckter Code und Bilder würden die Arbeit an einem sogenannten "PayPal Coin" zeigen. Der Code deute darauf hin, dass eine solche Münze durch den US-Dollar besichert sein würde.PayPal sei nicht der erste Technologieriese, der die Einführung einer eigenen Münze in Erwägung ziehe. Dennoch wäre dieser Schritte eine sinnvolle Ergänzung der bisherigen Krypto-Dienstleistungen."Der Aktionär" sieht nach dem heftigen Rücksetzer vom Allzeithoch gute Chancen für einen Rebound der PayPal-Aktie. Mutige Anleger können mit diesem Trading-Tipp auch gehebelt auf ein Comeback spekulieren, so Timo Nützel. (Analyse vom 10.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link