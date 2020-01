Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

101,98 EUR (10.01.2020)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

112,93 USD -0,62% (10.01.2020)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im dritten Quartal 2019 rund 3,09 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im dritten Quartal 2019 einen Wert von 295 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (13.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - PayPal: Trendverschärfung im Gange - ChartanalyseAktionäre von PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) erlebten nach einer erneut starken ersten Jahreshälfte 2019 eine eher enttäuschende Entwicklung des Papiers von Juli bis Oktober, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht..Erst im Oktober 2019 se es den Käufern gelungen, eine mehrwöchige Konsolidierung des Titels zu beenden. Mit einer großen Kurslücke, die als Break-away-Gap klassifiziert werden könne, hätten die PayPal-Aktien einen kurzfristigen Abwärtstrend durchbrochen. Zum Jahreswechsel wiederum habe der Titel nicht nur die Hürde bei 108,46 USD dynamisch hinter sich gelassen, sondern auch das Zwischenhoch bei 111,67 USD. Damit sei die Aufwärtsbewegung seit Oktober bestätigt worden.Ausblick: Die bislang eher wenig dynamische Trend bei den Aktien von PayPal könnte sich nach dem Kaufsignal in der Vorwoche zur Oberseite beschleunigen.Die Long-Szenarien: Die Bullen hätten mit dem Anstieg und auch Wochenschlusskurs über der Marke von 111,67 USD ein gutes Zeichen gesetzt. Dieses Kursniveau nun als neue Unterstützung zu verteidigen, werde die Hauptaufgabe in der neuen Handelswoche sein. Gelinge dies und würden die Aktien im weiteren Wochenverlauf neue Hochs markieren, spreche vieles dafür, dass die Trendbewegung sich zumindest in Richtung 118,93 USD fortsetze. Denn zwischen 117,55 und 118,93 USD klaffe eine Kurslücke im Chart, welche im Juli entstanden sei. Dort könne man folglich den nächsten Zielbereich ansetzen. Wiederum darüber warte bei 121,48 USD das Allzeithoch auf die Bullen. Ein Anstieg darüber würde ein starkes langfristiges Kaufsignal auslösen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:102,28 EUR +0,55% (13.01.2020, 08:36)