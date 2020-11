Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol Deutschland: 2PP, NASDAQ-Ticker-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im zweiten Quartal 2020 rund 3,742 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2020 einen Wert von 346 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (10.11.2020/ac/a/n)







Das weltweite PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol Deutschland: 2PP, NASDAQ-Ticker-Symbol: PYPLV)-Transaktionsvolumen kletterte im dritten Quartal auf 246 Milliarden US-Dollar, so die Experten von Kryptoszene.de.Gegenüber dem Vorjahreszeitraum schlage der Anstieg mit 38,2 Prozent zu Buche. Wie eine neue Infografik von Kryptoszene.de aufzeige, seien auch die Gewinne im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 85,9 Prozent nach oben geklettert. Insgesamt beschleunige die Corona-Krise den ohnehin schon in Gang gesetzten Aufwärtstrend des Zahlungsabwicklers.Im Bereich der Online-Bezahldienste sei PayPal mit großem Abstand Platzhirsch in Deutschland. Wie aus der Infografik hervorgehe, hätten binnen der letzten 12 Monate 95 Prozent der Onlinekäufer mindestens ein Mal auf PayPal zurückgegriffen. Klarna lande mit 42 Prozent auf dem zweiten Rang, gefolgt von Amazon Pay mit 25 Prozent. Insgesamt würden 20,2 Prozent des gesamten Umsatzes an Online-Bezahlverfahren in Deutschland über Paypal abgewickelt.Auch in puncto Transaktionszahlen erklimme PayPal neue Höhen. Seien im ersten Quartal des Pandemie-Jahres noch 3.261 Millionen Transaktionen durchgeführt worden, seien es im dritten Quartal bereits 4.013 Millionen gewesen. Inzwischen weise der Bezahldienst 361 Millionen aktive Accounts auf. Seit dem ersten Quartal sei die Useranzahl um 11,1 Prozent gestiegen. Im selben Zeitabschnitt des vergangenen Jahres habe das Wachstum aktiver Accounts 10,6 Prozent betragen.