Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze PayPal-Aktie:



Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

90,56 EUR -0,72% (22.03.2019, 16:33)



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

90,21 EUR -1,55% (22.03.2019, 16:58)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

101,96 USD -2,10% (22.03.2019, 16:44)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (22.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Es sei mächtig was los im Payment-Sektor - und damit seien an dieser Stelle nicht die Turbulenzen bei Wirecard gemeint. Für Aufsehen habe in dieser Woche bereits die zweite Multi-Milliarden-Übernahmen in der Branche gesorgt. Das habe dem "Aktionär"-Top-Tipp PayPal weiter Auftrieb gegeben. Der Chart sei ein Traum.Die PayPal-Aktie steige und steige und steige. Am Donnerstag sei der Titel des amerikanischen Vorzeige-Fintechs auf 104 Dollar geklettert - und habe damit ein neues Rekordhoch markiert.Neue Fantasie erhalte die Branche durch die Übernahmeaktivitäten. Am Montag habe der US-Finanzdienstleister Fidelity National Information Services, kurz FIS, ein Übernahmeofferte für den britisch-amerikanischen Rivalen Worldpay abgegeben. FIS wolle demnach 0,9287 eigene Aktien plus 11 Dollar in bar pro Worldpay-Aktie bieten. Dies entspreche einem Gebot von 112,12 Dollar pro Aktie, was einen rund 14-prozentigen Aufschlag auf den Schlusskurs vom Freitag bedeute.Spekuliere der Markt nun etwa, dass auch PayPal Begehrlichkeiten wecke? Da würden Erinnerungen an 2016 wach. Damals sei im Markt das Gerücht umgegangen, MasterCard könnte PayPal kaufen. Passiert sei - wie jeder wisse - nichts.Doch auch ohne Übernahmefantasie sei PayPal nach wie vor ein Top-Investment, da das Potenzial des Online- und Mobile-Payment-Marktes gigantisch sei. "Es kann gut sein, dass der Markt für bargeldlose Transaktionen irgendwann 100 Billionen Dollar groß sein wird", so Schulman im Interview mit CNBC. "Der Markt, in dem wir aktiv sind, ist unglaublich flexibel. Es kann sehr gut sein, dass wir heute erst bei einem Marktanteil von ein bis zwei Prozent sind."Schulman sei sich sicher: Der Markt sei so groß, dass er reichlich Platz für mehrere Player biete. "E-Payment ist definitiv keine Winner-takes-it-all-Story."Der Hauptgrund für Schulmans Optimismus: Die jüngeren Generationen (1980 und später geboren) hätten eine komplett andere Einstellung zu Bargeld und zur Art des Bezahlens. Laut Statista möchten 38 Prozent der Millennials in Deutschland gerne beim Einkaufen mobil bezahlen können. Shoppen werde allerdings zunehmend im Netz erledigt. Konsequenz: Das E-Commerce-Volumen werde bis 2023 auf 2.500 Milliarden Euro steigen. Einer der Top-Profiteure sei PayPal.Die PayPal-Aktie liege seit der Empfehlung des "Aktionär" mit 170 Prozent im Plus. Das 2020er KGV von 29 sei gerechtfertigt durch das hohe Wachstum. Fazit: Da geht noch mehr, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zu der PayPal-Aktie. (Analyse vom 22.03.2019)