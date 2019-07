Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

115,12 USD -5,09% (25.07.2019, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (26.07.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PayPal-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) charttechnisch unter de Lupe.Vor fast genau vier Jahren sei PayPal von eBay abgespaltet worden und seit etwa dreieinhalb Jahren gehe es mit der Aktie sukzessive nach oben. Mit dem Vervierfacher von etwa 30 auf 120 Dollar sei seither der mit einem neuen Allzeithoch ebenfalls boomende NASDAQ 100 noch einmal um ziemlich genau das Doppelte outperformt worden. Nach dem tendenziell seitwärts ausgerichteten Jahr 2018 habe die Aktie des Zahlungsdienstleisters Ende Dezember zusammen mit dem Gesamtmarkt noch einmal so richtig Fahrt aufgenommen und sich oberhalb der 100-Dollar-Marke etabliert. Der entsprechende Aufwärtstrend sorge zum einen für mächtig Rückenwind, zum anderen aber auch zusammen mit dem steigenden, mittelfristig bedeutenden 55-Tage-Durchschnitt für eine enge Unterstützung um 115 Dollar, an welche die Aktie soeben zurück korrigiert habe. Ebenfalls nahe sei die Kombination aus horizontaler Zone und 78-Tage-Linie im Bereich von 113 Dollar. Dieser Gleitende Durchschnitt habe zum zweiten Mal seit Anfang Juni exakt gehalten und sei seit Anfang Januar nicht mehr durchbrochen worden. Dagegen lasse eine mittelfristige obere Trendlinie zunächst Kurse bis 125 Dollar und im weiteren Jahresverlauf bis etwa 140 Dollar zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:104,18 EUR -3,45% (25.07.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:104,48 EUR +1,14% (26.07.2019, 08:36)