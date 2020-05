Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im vierten Quartal 2019 rund 3,46 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2019 einen Wert von 305 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (07.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.PayPal habe am Mittwochabend durchwachsene Zahlen für das erste Quartal gemeldet. Vor allem im März hätten die Corona-Krise und ihre Folgen für einen Dämpfer gesorgt. Der Ausblick für das laufende zweite Quartal sei dafür umso stärker - und könnte der Aktie neuen Treibstoff für ihre Rekordfahrt liefern.Zwischen Januar und März sei der Umsatz um zwölf Prozent auf 4,62 Milliarden Dollar gestiegen, der bereinigte Gewinn pro Aktie sei mit 0,66 Dollar exakt auf Vorjahresniveau gelandet. Die Analysten hätten im Vorfeld aber mehr erwartet - im Schnitt nämlich Erlöse von 4,74 Milliarden Dollar und ein bereinigtes EPS von 0,75 Dollar. Das Volumen der abgewickelten Transaktionen (TPV) sei um 19 Prozent auf 191 Milliarden Dollar gestiegen, habe damit aber ebenfalls unter den Schätzungen (194.2 Milliarden Dollar) gelegen.Neben Corona-bedingten Umsatz- und Volumenrückgängen in den Bereichen Reise, Freizeit und Events hätten sich beim Gewinn in erster Linie erhöhte Rückstellungen für Kreditausfälle negativ ausgewirkt. PayPal beziffere den Effekt im ersten Quartal auf 0,17 Dollar pro Aktie.Kurzfristig blicke das Unternehmen jedoch optimistisch in die Zukunft. Nach einer starken operativen Entwicklung im April rechne PayPal im zweiten Quartal mit einem Umsatzplus von rund 15 Prozent und einem Anstieg des Gewinns pro Aktie um 15 bis 20 Prozent. Die Analysten hätten bislang im Schnitt einen Umsatzanstieg um elf Prozent und einen Gewinnrückgang um elf Prozent auf dem Zettel.Ausgangsbeschränkungen und Geschäftsschließungen im Kampf gegen die Ausbreitung von Covid-19 würden vielerorts den Online-Handel florieren lassen. Davon würden auch die Anbieter digitaler Bezahlmöglichkeiten profitieren - so wie PayPal. Alleine im April hätten sich 7,4 Millionen neue Nutzer registriert - ein neuer Rekordwert. Umsatz und Zahlungsvolumen seien auf Monatssicht um 20 beziehungsweise 22 Prozent gestiegen.Trotz der starken Aussichten im zweiten Quartal habe der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr zunächst zurückgenommen. Grund dafür sei die hohe Ungewissheit über die weitere Entwicklung der Covid-19-Pandemie und deren ökonomische Folgen.Im nachbörslichen US-Handel sei die erste Reaktion der Anleger auf das Zahlenwerk negativ ausgefallen. Letztlich habe der optimistische Q2-Ausblick aber doch überzeugen können und der Aktie nicht nur eine Rückkehr in den positiven Bereich, sondern sogar ein Plus von rund acht Prozent beschert. Die Chancen auf eine Fortsetzung der Rekordfahrt bei PayPal stünden damit gut. Bereits am Mittwoch habe der Kurs im regulären Handel bei 129,59 Dollar ein neues Allzeithoch markiert.Für den "Aktionär" zählt PayPal seit längerem zu den Favoriten in der Payment-Branche. Anleger, die der Kaufempfehlung gefolgt sind, lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Auch Neueinsteiger könnten nach den jüngsten Kaufsignalen im Chart weiterhin zugreifen. (Analyse vom 07.05.2020)