Nikolas Kessler von "Der Aktionär" sieht daher keinen Handlungsbedarf und bleibt bei seiner langfristig optimistischen Einschätzung. (Analyse vom 30.01.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

102,04 EUR -4,01% (30.01.2020, 11:57)



Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

102,40 EUR -2,96% (30.01.2020, 11:40)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

116,66 USD -0,69% (29.01.2020)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im dritten Quartal 2019 rund 3,09 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im dritten Quartal 2019 einen Wert von 295 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (30.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Zahlungsdienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.PayPal habe am Mittwochabend nach US-Börsenschluss Zahlen für das vierte Quartal präsentiert. Diese hätten zwar über den Erwartungen der Analysten gelegen, die Aktie sei aber dennoch unter Druck geraten. Mit dem Ausblick für das erste Quartal habe der Bezahldienst die Anleger zunächst nicht überzeugen können.Die guten Nachrichten zuerst: PayPal sei im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2019 in jeder Hinsicht gewachsen: Insgesamt habe der Online-Bezahldienst 37,3 Millionen Nutzer gewonnen, 9,3 Millionen davon im Schlussquartal - ein Zuwachs von jeweils 14 Prozent auf 305 Millionen aktive Accounts weltweit.Die Zahl der Transaktionen pro aktivem Account sei im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 40,6 gestiegen. Insgesamt habe PayPal 2019 Zahlungen im Volumen von 712 Milliarden Dollar abgewickelt, 199 Milliarden davon in Q4.Das spiegle sich auch in den Finanzzahlen. Der Quartalsumsatz sei um 17 Prozent auf 4,96 Milliarden Dollar gestiegen und habe damit knapp über den Erwartungen von 4,94 Milliarden Dollar gelegen. Im Gesamtjahr sei das Umsatzplus mit 15 Prozent auf 17,77 Milliarden Dollar ebenfalls etwas höher ausgefallen als erwartet (17,75 Milliarden Dollar).Beim Gewinn müsse man diesmal genauer hinschauen: Im Schlussquartal habe das um Einmal-Effekte bereinigte Ergebnis pro Aktie mit 86 Cent über den Schätzungen von 83 Cent gelegen. Auch auf Jahressicht sei das bereinigte EPS mit 3,10 Dollar über den Erwartungen (3,07 Dollar) gelandet.Die schlechte Nachricht: Für das laufende erste Quartal 2020 habe das Management am Mittwochabend "nur" ein bereinigtes EPS von 76 bis 78 Cent in Aussicht gestellt - und sei damit deutlich hinter den Erwartungen der Wall-Street-Analysten zurückgeblieben, die im Schnitt mit 82 Cent gerechnet habe. Als Grund habe PayPal-CFO John Rainey unter anderem die vier Milliarden Dollar schwere Übernahme von Honey genannt. Diese drücke in diesem Jahr auf das Ergebnis, werde ab dem kommenden Jahr jedoch bereits einen Beitrag zum Gewinn leisten.Darüber hinaus habe PayPal im vergangenen Monaten eine 70-prozentige Mehrheitsbeteiligung an der chinesischen Payment-Plattform GoPay erworben sowie zahlreiche Kooperationen geschlossen, etwa mit dem chinesischen Wirecard-Partner UnionPay oder der lateinamerikanischen Shopping-Plattform MecadoLibre. Diese Bemühungen würden sich womöglich langsamer auszahlen, als bislang an der Wall Street erwartet.Während die jüngsten Zahlen anhaltendes Wachstum signalisieren würden, sei PayPal mit dem Q1-Ausblick bei den Anlegern durchgefallen. Für die Aktie sei es im nachbörslichen US-Handel um bis zu vier Prozent abwärts gegangen. Hierzulande verzeichne sie am Donnerstagvormittag ein ähnlich großes Minus.Der erhoffte Sprung auf ein neues Allzeithoch lasse damit noch auf sich warten, das übergeordnete Chartbild präsentiere sich aber unverändert positiv.