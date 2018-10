Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

77,48 USD -3,26% (18.10.2018, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (19.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Ein weiteres Mal habe der US-Konzern die Erwartungen der Wall Street übertreffen können. An der Wall Street hätten die Q3-Zahlen ein regelrechtes Kursfeuerwerk ausgelöst und das Papier des Zahlungsdienstleisters nach Bekanntgabe der Ergebnisse in die Höhe katapultiert. Anleger, die PayPal-Aktien in ihrem Depot hätten, könnten sich über die starken Zahlen freuen und sollten die Gewinne laufen lassen. "Der Aktionär" habe den Zahlungsabwickler seit April 2016 auf der Empfehlungsliste. Die Performance seitdem könne sich mit einem Kursplus von über 100% sehen lassen. Das Kursziel laute 95 Euro, so Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:72,28 EUR +5,50% (19.10.2018, 11:31)Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:72,35 EUR +6,88% (19.10.2018, 11:47)