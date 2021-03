Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

202,50 EUR +1,02% (30.03.2021, 21:40)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

202,05 EUR +0,60% (30.03.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

236,92 USD +0,53% (30.03.2021, 21:27)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2020 wurden rund 4,408 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2020 einen Wert von 377 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (30.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die PayPal-Aktie habe zuletzt deutlich korrigiert. Nicht unüblich nach so einer rasanten Kursentwicklung. Langfristig bleibe das Papier des US-Konzerns dennoch aussichtsreich, gerade wegen der Innovationsfähigkeit. CEO Dan Schulman habe den Kunden bisher bereits den Kauf und die Verwahrung von Kryptowährungen ermöglicht. Nun gehe man einen Schritt weiter. Das dürfte nicht nur für PayPal, sondern auch für den Bitcoin positiv sein.PayPal werde seinen US-Kunden ermöglichen, Artikel mit Kryptowährungen zu kaufen. Das Unternehmen habe heute angekündigt, dass US-Kunden, die Kryptowährungen in ihren mobilen Geldbörsen halten würden, in der Lage sein würden, diese digitalen Vermögenswerte zu verwenden, um Waren von PayPal-Händlern ab sofort zu kaufen. Die Funktion werde zunächst mit Millionen von PayPal-Händlern verfügbar sein, mit Plänen, mehr in den kommenden Monaten hinzuzufügen.Durch die Funktion, genannt Checkout mit Krypto, würden PayPal-Nutzer in der Lage sein mit Bitcoin, Litecoin, Ethereum oder Bitcoin Cash an der Kasse zu zahlen, so das Unternehmen. PayPal gesagt habe, dass es keine Transaktionsgebühr für Verbraucher erheben werde, die mit Kryptowährungen einkaufen, und dass eine Umrechnungsspanne in die Umrechnung von Krypto in US-Dollar eingebaut werde."Kryptowährungen zu ermöglichen, um Einkäufe in Geschäften auf der ganzen Welt zu tätigen, ist das nächste Kapitel, um die Allgegenwart und Massenakzeptanz von digitalen Währungen voranzutreiben", habe CEO Schulman in einer Erklärung gesagt. Das Unternehmen habe zuvor seine Pläne zur Einführung von Krypto-Kassenfunktionen angeteasert. PayPal plane, alle Transaktionen in US-Dollar abzuwickeln und Zahlungen in die entsprechenden Währungen seiner verschiedenen Händler zu den üblichen Umrechnungskursen umzurechnen.PayPal habe zuvor die Möglichkeit für Nutzer eingeführt, Kryptowährungen zu kaufen, zu verkaufen und zu halten, und arbeite dabei mit Paxos Trust Company zusammen, einem Anbieter von virtuellen Währungen, der die Krypto-Bestände von PayPal-Kunden verwalte. PayPal selbst plane derzeit nicht, Kryptowährungen für Investitions- oder Cash-Management-Zwecke zu kaufen, habe ein Sprecher gegenüber MarketWatch gesagt, und während sich das Unternehmen letztendlich entscheiden könnte, einige Guthaben für betriebliche Zwecke zu halten, habe es das noch nicht für notwendig erachtet.Aufwärts gehe es heute auch für den Bitcoin mit den positiven Nachrichten von PayPal im Rücken. Das Rekordhoch bei 61.742 USD vom 13. März sei wieder in greifbare Nähe gerückt. Aktuell würden weniger als 5% fehlen, nachdem das Februar-Hoch bei 58.350 USD geknackt worden sei. Ein neues Allzeithoch scheine also nur eine Frage der Zeit zu sein.PayPal bleibe indes einer der Favoriten im Sektor der Zahlungsdienstleister. Die Aktie stehe kurz vor dem Ausbruch aus dem seit Februar bestehenden Abwärtstrend bei 236,40 USD. Auf ähnlicher Höhe verlaufe zudem die GD100, von welcher sich der Kurs lösen müsste. "Der Aktionär" sehe noch reichlich Potenzial und habe ein Kursziel von 325 Euro bei einem Stopp von 175 Euro ausgegeben. Mutige könnten auf den charttechnischen Ausbruch setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2021)Hinweis auf Interessenkonflikt:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.