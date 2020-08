Börsenplätze PayPal-Aktie:



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im zweiten Quartal 2020 rund 3,742 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2020 einen Wert von 346 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (27.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die Aktie von PayPal habe seit dem Krisentief im März satte 150 Prozent zugelegt und dabei am Mittwoch ein neues Allzeithoch erreicht. Für Unterstützung habe dabei auch eine neue Kaufempfehlung gesorgt.Dan Dolev von der japanischen Investmentbank Mizuho Securities habe die PayPal-Aktie am Mittwoch neu in die Bewertung aufgenommen - und zum Start ein "buy"-Rating mit einem Kursziel von 285 Dollar für die Papiere des Online-Bezahldienstes ausgesprochen. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau traue er der Aktie damit noch satte 40 Prozent Aufwärtspotenzial zu - so viel wie sonst keiner der 47 von Bloomberg befragten Analysten.Eine große Mehrheit von 38 Experten rate dort zwar ebenfalls zum Kauf der PayPal-Aktie, das Konsensziel von 216,24 Dollar signalisiere auf 12-Monats-Sicht allerdings nicht mehr allzu viel Luft nach oben. Grund dafür sei natürlich die beeindruckende Kursrally, welche die Aktie in den vergangenen Monaten hingelegt habe.Diese sei am Mittwoch durch ein neues Allzeithoch bei 205,35 Dollar gekrönt worden. Seit Jahresbeginn stehe damit - ungeachtet der Corona-Delle im März und April - ein Plus von rund 90 Prozent zu Buche.Nach Daten von Guggenheim habe es auch im August eine massive Nutzerwanderung hin zu digitalen Bezahlmethoden gegeben. Das spiegle sich laut der Investmentfirma etwa in den monatlichen Download-Zahlen der Apps von PayPal selbst sowie von der zum Konzern gehörenden Peer-to-Peer-App Venmo.Für "Aktionär" zähle PayPal zu den Favoriten in der boomenden Payment-Branche. Investierte Anleger würden dabei bleiben und die Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger können bei Schwäche weiterhin einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 27.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link