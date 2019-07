Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

102,30 EUR -5,94% (25.07.2019, 16:08)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

114,12 USD -5,86% (25.07.2019, 15:46)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (25.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter de Lupe.PayPal habe gestern Zahlen gemeldet, die zunächst dazu geführt hätten, dass die Aktie 6% verloren habe. Was PayPal im Hinblick auf die Headline-Kennziffern, d. h. Umsatz und Gewinn, gebracht habe, habe nämlich nicht ganz gereicht. Der Aktienprofi verweise aber auf andere Dinge, die für ihn interessanter seien: Wie viel Umsatz insgesamt sei im PayPal-Universum generiert worden? Der Wert habe mit 172 Mrd. USD um 17% über dem des Vorjahres gelegen. Die Nutzer-Zahlen seien um 17% gestiegen, was einem Plus von 9 Mio. neuen Nutzern entspreche. Insgesamt gebe es laut dem Börsenexperten mehr Positives als Negatives. Seiner Meinung nach werde PayPal in einem Jahr im Vergleich zum heutigen Tag weitaus stärker sein.Martin Weiss ist bei der PayPal-Aktie auf der "kaufen"-Seite - der Kursrückgang stellt eine willkommene Einstiegsgelegenheit dar, so der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.07.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze PayPal-Aktie:Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:101,90 EUR -5,56% (25.07.2019, 15:53)