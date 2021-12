Die Aktien des Marktführers verlieren an Wert

Neben geschäftlichen Geldtransaktionen können Beträge auch schnell und kostenlos an Freunde und Familie gesendet werden, vorausgesetzt beide Parteien haben einen entsprechenden Account. Auch an Kryptowährung wagte sich das Unternehmen heran und erlaubte ab 2021 in den USA den Handel und die Bezahlung mit Bitcoin - ein Schritt, dem weitere Länder folgen sollen.



Nach dem Fall pendelt sich der Kurs ein

Doch die Kurse des börsennotierten Unternehmens fallen seit Ende Juli dieses Jahres konstant ab. In den letzten sechs Monaten war ein negativer Trend von über 22% zu verzeichnen, sodass die Aktie bis Anfang Dezember um rund 100 Euro gesunken ist. Die aktuelle Neubewertung ist dabei nicht für alle verständlich, schließlich gibt es einige Kaufempfehlungen. Der genaue Hintergrund ist dementsprechend nicht ganz klar, es wird allerdings davon ausgegangen, dass die starke Konkurrenz und die Volatilität der Kryptomärkte einen großen Anteil daran hatten. Beim Bezahldienst selbst sind wie erwähnt mehr Nutzer denn je aktiv.



Während seit dem Sommer ein starker Fall zu beobachten war, gehen die Aktienverkäufe momentan wieder zurück und der Kurs pendelt sich bei rund 170 Euro ein. Ziel ist es sicherlich, die 178 Euro Marke - also 200 US-Dollar - zu erreichen. Für das Unternehmen und die Stakeholder ein psychologisch wichtiger Wert. Noch fehlen aber weitere klare Kaufsignale, bevor sich die PayPal Aktie wieder vollständig erholen kann. Aktuell sieht es aber ganz danach aus, als würde sich der Kurs zumindest beim momentanen Wert stabilisieren.



So bleibt es abzuwarten, wie genau es mit PayPal an der Börse weitergeht. Die vorläufige Stabilität sendet gute Zeichen in Richtung der Anleger, doch auch ein weiteres Absinken des Kurses ist von Experten nicht ausgeschlossen. (16.12.2021/ac/a/n)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - PayPal ist der Marktführer, wenn es um Geldtransaktionen im Internet geht. Über 400 Millionen aktive Accounts verzeichnet das Unternehmen in diesem Jahr und setzt damit den Trend der wachsenden Kundenzahlen der letzten Jahre fort. Seit der Gründung 1998 hat PayPal einige Meilensteine erreicht und kann sich als überaus erfolgreiches Unternehmen ansehen. So setzten sie 2020 rund 21,5 Milliarden US-Dollar um, fast vier Milliarden US-Dollar mehr als im Jahr 2019. Die Ausnahmesituation der vergangenen Monate sorgte dafür, dass der ohnehin schon populäre E-Commerce weiter boomte und viele Kunden vertrauen auf die Dienste des US-amerikanischen Unternehmens. Echtgeld Casino einen Einsatz machen möchte, muss auf der sicheren Seite sein, was Ein- und Auszahlungen angeht und so findet PayPal auch hier hohen Zuspruch.