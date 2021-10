Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im zweiten Quartal 2021 wurden rund 4,735 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2021 einen Wert von 403 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (25.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Medienberichte, wonach PayPal die Social-Media-Plattform Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG) für bis zu 45 Mrd. Dollar übernehmen wolle, habe die Aktie des Payment-Spezialisten in der vergangenen Woche spürbar belastet. Inzwischen habe PayPal die Gerüchte dementiert - und die Aktionäre würden jubeln.Nachdem die Spekulationen bezüglich einer milliardenschweren Übernahme von Pinterest in der letzten Woche hochgekocht seien, habe sich das Management von PayPal am Sonntag in einer offiziellen Stellungnahme geäußert: "Als Reaktion auf die Gerüchte über eine mögliche Übernahme von Pinterest durch PayPal erklärte PayPal, dass derzeit keine Pläne zur Übernahme von Pinterest verfolgt werden", heiße es darin.Kurz und bündig, doch den Börsianern reiche das. Nachdem die Aktie angesichts der Übernahmespekulationen in der Vorwoche mehr als zehn Prozent verloren habe, gehe es am Montagmorgen bei Tradegate um mehr als fünf Prozent aufwärts. Eine erste Reaktion der Aktie in den USA stehe noch aus.Für die Pinterest-Aktie habe das PayPal-Dementi den gegenteiligen Effekt: Sie müsse zu Wochenbeginn einen Teil der jüngsten Gewinne abgeben.Engagierte Anleger sollten daher dabei bleiben. Mutige Neueinsteiger können sich nun wieder in Position bringen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Wer auf Nummer sicher gehen wolle, warte einen Ausbruch über den GD200 ab. (Analyse vom 25.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: