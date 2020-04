Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im vierten Quartal 2019 rund 3,46 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2019 einen Wert von 305 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (30.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die PayPal-Aktie sei während der Corona-Turbulenzen an den globalen Aktienmärkten im März kurzzeitig bis auf 82 USD abgesackt. Seitdem laufe aber eine fulminante Erholungsrally.Ausgehend vom Krisentief habe der Aktienkurs des US-Konzerns in den letzten Wochen bereits über 50% aufgeholt. Nachdem dabei bereits wichtige Chartmarken wie die 200-Tage-Linie zurückerobert worden seien, habe er sich damit wieder bis auf wenige Cent an das bisherige Allzeithoch bei 124,45 USD angenähert. Am Donnerstagnachmittag gehe es von dort aus zwar zunächst wieder etwas abwärts, aus technischer Sicht sei der Weg nach oben aber frei. Neue Höchststände seien da nur noch eine Frage der Zeit. Die Zwischenbilanz zum ersten Quartal könnte bereits in der nächsten Woche (6. Mai) weitere Impulse für die Aufwärtsbewegung liefern.Besonders spannend werde dabei, wie das Management angesichts der Corona-Pandemie die Geschäftsaussichten für den Rest des Jahres einschätze. So viel habe CEO Dan Schulman kürzlich in einem Interview bereits verraten: Langfristig dürfte PayPpal gestärkt aus der Coronakrise hervorgehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link