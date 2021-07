Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

259,85 EUR +0,72% (23.07.2021, 13:44)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

259,95 EUR +0,95% (23.07.2021, 13:30)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

303,69 USD +0,64% (22.07.2021)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im ersten Quartal 2021 wurden rund 4,371 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im ersten Quartal 2021 einen Wert von 392 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (23.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Die Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal habe sich in den vergangenen Wochen wieder an ihr Allzeithoch bei 309,14 Dollar von Mitte Februar angenähert. Am Donnerstagabend hätten den Kurs keine zwei Prozent mehr von neuen Höchstständen getrennt. Der Countdown zum Ausbruch laufe.Dabei stünden die Chancen gut, dass Sprung über das bisherige Allzeithoch noch vor dem Wochenende gelinge. Denn im vorbörslichen US-Handel lege die PayPal-Aktie weitere 0,7 Prozent zu und sei damit nur noch wenige Dollar vom Februar-Höchststand entfernt.Ein nachhaltiger Ausbruch wäre ein starkes Kaufsignal und könnte Anschlussgewinne nach sich ziehen, denn aus technischer Sicht wäre der Weg nach oben dann frei. Doch selbst für den Fall, dass die neuen Hochs noch etwas auf sich warten lassen würden, müssten sich die Anleger nicht sorgen.Am Mittwoch (28. Juli) nach US-Börsenschluss stünden bei PayPal die Q2-Zahlen auf der Agenda - und die könnten der Aktie weitere Impulse liefern. Denn sowohl im Kerngeschäft mit der Online-Zahlungsabwicklung, als auch bei der Payment-App Venmo und im Geschäft mit Kryptowährungen stünden die Zeichen weiterhin auf Wachstum.Bereits investierte Anleger lassen die Gewinne mit angepasstem Ziel und Stopp laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: