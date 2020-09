Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im zweiten Quartal 2020 rund 3,742 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2020 einen Wert von 346 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (18.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die PayPal-Aktie habe aktuell mit einem enormen Rücksetzer zu kämpfen. "Der Aktionär" habe bereits vor drohenden Gewinnmitnahmen gewarnt. Diese seien nun relativ heftig ausgefallen. Das Papier des US-Konzerns habe in den vergangenen zwei Wochen rund 18% an Wert verloren. Für Anleger seien nun diese Marken besonders wichtig.Am 4. September habe die PyaPal-Aktie unter hohem Handelsvolumen die langfristige Trendlinie bei rund 200 USD nach unten durchbrochen. In den Folgetagen sei sie um die 50-Tage-Linie geschwankt, die im Moment bei 189,65 USD verlaufe. Am Mittwoch sei der Kurs jedoch deutlich unter diese Unterstützung gefallen und habe zudem das 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 181,48 USD gekreuzt.Charttechnisch sehe es somit für PayPal momentan nicht gut aus. Die Aktie habe mehrere Verkaufssignale generiert und die nächste Unterstützung warte erst am 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 162,62 USD. Ein Test dieser Marke sei nun recht wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link