Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (02.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Das Papier des US-Zahlungsdienstleisters befinde sich seit Monaten auf Talfahrt und notiere aktuell rund 73% unter seinem Allzeithoch aus dem Vorjahr. Die Meinungen der Analysten würden stark auseinandergehen, ob und wie viel Aufholpotenzial der einstige Wall-Street-Liebling von diesem Niveau aus noch biete.Nach Daten von Bloomberg würden nach wie vor 38 Experten zum Kauf der PayPal-Aktie raten. Dem stünden 16 Halte- und eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Das Konsensziel auf Sicht der nächsten zwölf Monate liege bei 115,78 USD und damit rund 40% über dem Schlusskurs an der Wall Street am Mittwoch.Obwohl die PayPal-Aktie mittlerweile historisch günstig bewertet sei und längst überfällig für eine Gegenbewegung wäre, seien bislang alle Erholungsversuche im Sande verlaufen. Anleger sollten daher eine nachhaltige Trendwende im Chart abwarten, ehe sie einen Wiedereinstieg in Betracht ziehen würden, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2022)Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:78,88 EUR +1,85% (02.06.2022, 16:46)