XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

164,74 EUR +2,09% (01.12.2021, 16:31)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

187,08 USD +1,18% (01.12.2021, 16:32)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im dritten Quartal 2021 wurden rund 4,9 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im dritten Quartal 2021 einen Wert von 416 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (01.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die PayPal-Aktie stehe schwer unter Druck. Nachdem auch die Q3-Zahlen enttäuscht hätten, habe sich der Absturz bei dem US-Titel beschleunigt. Die Kursverluste würden sich seit dem Allzeithoch bei 310 Dollar im Sommer auf rund 40 Prozent summieren. Aktuell pendle das Papier seit einigen Tagen bei rund 190 Dollar und der Abverkauf habe sich verlangsamt.Anleger würden jetzt hoffen, dass die massive Unterstützungszone, die sich zwischen 170 bis 190 Dollar aufspanne, den Bären Einhalt gebieten könne. Die Volatilität bleibe aber vorerst hoch und weitere Rücksetzer könnten nicht ausgeschlossen werden.Die PayPal-Aktie eröffne in diesen Minuten mit dem US-Handel freundlich und werde aktuell mit einem Aufschlag von rund zwei Prozent taxiert. Einige risikofreudige Käufer seien also bereits zurück und würden bei den Papieren zuschlagen. Allerdings könne erst Entwarnung gegeben werden, wenn die Aktie wieder stabil über der psychologisch wichtigen 200-Dollar-Marke notiere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:165,64 EUR +1,54% (01.12.2021, 16:45)