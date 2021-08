Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur PayPal-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

PayPal-Aktie

(USD) Rating

PayPal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 350,00 Buy Citigroup Ashwin Shirvaikar 29.07.2021 350,00 Buy Jefferies & Co. Trevor Williams 29.07.2021 335,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Josh Beck 29.07.2021 340,00 Overweight Morgan Stanley James Faucette 29.07.2021 315,00 Overweight Piper Sandler Christopher Donat 29.07.2021 322,00 Outperform RBC Capital Markets Daniel Perlin 29.07.2021 360,00 Positive Susquehanna Financial James Friedman 29.07.2021



Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

233,05 EUR -0,41% (13.08.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

233,50 EUR -0,74% (13.08.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

274,91 USD +0,12% (13.08.2021, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im zweiten Quartal 2021 wurden rund 4,735 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2021 einen Wert von 403 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (16.08.2021/ac/a/n)







San Jose (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 360,00 USD oder 315,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur PayPal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.PayPal Holdings Inc. hat am 28. Juli die Zahlen zum zweiten Quartal 2021 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 28. Juli zu entnehmen ist, beschere der von der Corona-Krise ausgelöste Shopping-Boom im Internet dem Online-Bezahldienst PayPal weiter deutliche Geschäftszuwächse. Im zweiten Quartal hätten die Erlöse im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar (5,2 Mrd. Euro) zugelegt. Das gesamte abgewickelte Zahlungsvolumen sei um 40 Prozent auf 311 Milliarden Dollar gewachsen. Dennoch sei der Gewinn angesichts deutlich höherer Ausgaben um 23 Prozent auf unter dem Strich 1,2 Milliarden Dollar eingebrochen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der PayPal-Aktie anbetrifft, hat James Friedman, Analyst von Susquehanna Financial, am 29. Juli dem Titel das höchste Kursziel von 360 USD zugebilligt und ihn weiterhin mit dem Rating "positive" eingestuft.Die niedrigste Kursprognose für PayPal kommt dagegen von Christopher Donat, Analyst von Piper Sandler, der am 29. Juli die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters unverändert mit "overweight" bewertet und das Kursziel von 330 auf 315 USD gesenkt hat.Laut "Der Aktionär" sei PayPal weiterhin einer der großen Favoriten in der Payment-Branche. Investierte Anleger bleiben dabei und auch Neueinsteiger können auf dem aktuellen Niveau einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler in einer Aktienanalyse vom 12. August.Für Börsenguru Jim Cramer gehöre PayPal zu den Schnäppchen. Trotz neuer Rekordstände an den Aktienmärkten gebe es noch "ein Dutzend großer Namen, die jeden Moment anspringen können", habe er in der aktuellen Folge seiner CNBC-Show "Mad Money" am Mittwoch gesagt. Das Papier des Online-Bezahldienstes sei seit den Q2-Zahlen Ende Juli spürbar von seinem kurz zuvor erreichten Allzeithoch zurückgekommen. eBay hin zum Rivalen Adyen als primärem Zahlungsabwickler gemeldet, der Ende des dritten Quartals abgeschlossen sein solle.Für Cramer sei das allerdings kein Grund zur Sorge, im Gegenteil: Die Trennung von eBay sei "bereits seit ewigen Zeiten eingepreist". Seiner Meinung nach sei der Rücksetzer vom Allzeithoch bei 310,16 USD eine Kaufchance für Investoren. "Warum also nicht ein paar Stücke einsammeln?""Der Aktionär" bleibe ebenfalls bullish. Operativ sei der Zahlungsdienstleister hervorragend aufgestellt und erobere zusätzlich zum brummenden Kerngeschäft einige neue Geschäftsfelder, die den lange geplanten eBay-Exit mehr als ausgleichen dürften - Stichworte: Krypto, BNPL oder "Super App".Zudem gebe es auch am Kursverlauf kaum etwas auszusetzen. Trotz des Rücksetzers stehe seit Jahresanfang ein Plus von rund 18% zu Buche und auch der langfristige Aufwärtstrend sei intakt. Das Rekordhoch von Ende Juli ist nur gute 10% entfernt - ein Katzensprung für eine Momentum-Aktie wie PayPal, Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur PayPal-Aktie?