Im ersten Schritt die Strategie festlegen

Anleger sollten überlegen, wie sie ihr Aktiendepot mischen. Wie viele konservative Aktien von stabilen Unternehmen wollen sie kaufen? Wie viel Risiko wollen sie eingehen?



Wie lassen sich Aktien beurteilen?

Auf dieser Grundlage können sie sich einzelnen Aktien widmen. Zu den konservativen Aktien zählen Anteilsscheine von Autokonzernen, Nahrungsmittelunternehmen, Chemiegesellschaften, zu den spekulativen Aktien Wertpapiere von IT-Firmen, Biotech-Konzernen und Start-ups aller Branchen. Eine wichtige Kennzahl ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Es zeigt an, ob eine Aktie eher überbewertet oder unterbewertet ist. Einen Blick lohnt darüber hinaus die Dividendenrendite. Sie gibt an, wie hoch die Ausschüttung im Vergleich zum aktuellen Kurs ist.



Die Analyse dieser Kennzahlen genügt nicht. Zugleich achten Experten darauf, wie sich die Geschäftszahlen in der Vergangenheit entwickelt haben und wie die wirtschaftliche Perspektive ist.



Gründlich recherchieren: Aktientipps von Experten

Viele Privatanleger sind mit der Detailanalyse zahlreicher Aktien überfordert, ihnen fehlen dazu die Zeit und die Expertise. Das stellt aber kein Hindernis dar: Sie können sich zum Beispiel in Fachzeitschriften wie Börse Online informieren. Dort finden sie zahlreiche Nachrichten und Hintergrundartikel zu den Konzernen, zusätzlich geben Experten Kauf- und Verkaufstipps. Eine weitere Möglichkeit ist es, sich an den Investitionen erfolgreicher Beteiligungsgesellschaften zu orientieren. Diese investieren nur nach einer intensiven Unternehmensanalyse in Aktien.



Investments ständig überprüfen

Private Anleger sollten sich nicht auf eine Analyse vor dem Aktienerwerb beschränken. Die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens oder einer gesamten Branche kann sich ändern, in diesem Fall sollten Aktionäre rasch handeln. Zusätzlich kann sich eine bisher unterbewertete Aktie so gut entwickeln, dass irgendwann der ideale Verkaufszeitpunkt erreicht ist. Konkret bedeutet das: Anleger sollten die Entwicklung des Konzerns und des Aktienkurses im Blick behalten. (09.03.2018/ac/a/m)



