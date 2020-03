Börsenplätze Partners Group-Aktie:



Partners Group (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN) ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von EUR 62 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma. (20.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Partners Group-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Partners Group Holding AG (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN).Schätzung der Auswirkungen von COVID-19: Venditti senke seine Prognosen, um seine Einschätzung der möglichen Auswirkungen von COVID-19 auf Partners Group zu berücksichtigen. Trotz sehr hoher Unsicherheit halte der Analyst seine Einschätzung für einigermaßen konservativ.Kundennachfrage und Rücknahmen: Partners Group erwarte im 1Q20 ein Nachfragevolumen von USD 5 Mrd. Für den Rest des Jahres senke Venditti seine Schätzung um 46%. Er erwarte eine Erholung im GJ21E, bleibe aber 16% unter 2019. Für das GJ22E gehe Venditti von einem normalen Nachfrageniveau aus. Er erwarte im GJ20E jetzt 50% höhere Rücknahmen als in seiner bisherigen Prognose. Dies führe zu 6 bis 9% niedrigeren AuM und niedrigeren Wachstumsraten von 4% und 6% in den GJ20-21E, bevor sich das Wachstum im GJ22E wieder einigermaßen normalisiere.Performancegebühren: Die geschätzten Performancegebühren würden für die GJ20-21E um 32% bzw. 9% sinken. Die Analystenschätzungen würden von normalen Performancegebühren in den ersten zwei Monaten von 2020 ausgehen und für die GJ20-22E 17%, 22% und 24% des Gesamtumsatzes (Prognose: 20 bis 30%) entsprechen.Durch die Änderungen würden die Analystenprognosen für die GJ20-22E um 23%, 11% und 6% sinken. Die EBIT-Marge werde nach Erachten des Analysten 2020 um 2,3 Prozentpunkte auf 60% sinken und danach stagnieren. Mit Blick auf den Renditebedarf institutioneller Kunden sei Partners Group als Nutznießer der "tieferen Zinsen über einen längeren Zeitraum" zu sehen und könnte als langfristige Gewinner hervorgehen, sollten die Zinsen tatsächlich für eine sehr lange Zeit sehr tief bleiben. Dies stehe im krassen Gegensatz zu den traditionellen Banken, die zunehmend unter dieser Situation leiden würden.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "buy"-Rating für die Partners Group-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 710 (gesenkt am 18. März in dem VT Market View Report). (Analyse vom 20.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link