SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Partners Group-Aktie:

742,80 CHF +0,90% (20.04.2020, 11:33)



L&S-Aktienkurs Partners Group-Aktie:

703,00 EUR +1,82% (20.04.2020, 11:48)



ISIN Partners Group-Aktie:

CH0024608827



WKN Partners Group-Aktie:

A0JJY6



Ticker-Symbol Partners Group-Aktie:

P2H



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Partners Group-Aktie:

PGHN



Kurzprofil Partners Group Holding AG:



Partners Group (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN) ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von EUR 62 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma. (20.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Partners Group-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Partners Group Holding AG (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN).Tieferer Multiplikator für Eigenkapitalkosten: Vontobel Research habe die Kursziele aller im Market View Report "Pandemie löst Marktturbulenzen, härtere politische Maßnahmen sowie neue VT-Szenarien und Kursziele aus" vom 18. März 2020 behandelten Unternehmen gesenkt. Die tieferen Kursziele hätten aus der Erhöhung der Marktrisikoprämie um 50 Bp (von 4,8% auf 5,3%) im gesamten Berichtsuniversum von Vontobel resultiert. Angesichts der damaligen extremen Belastung an den Finanz- und Kreditmärkten habe Venditti einen unternehmensspezifischen Multiplikator für die Schätzungen der Eigenkapitalkosten der meisten Banken und Vermögensverwalter (mit Ausnahme der defensivsten Akteure) hinzugefügt. Diese Belastung habe sich nach Ansicht des Analysten mittlerweile etwas abgeschwächt, aber noch nicht ganz normalisiert. Dennoch halte er die Senkung des Multiplikators auf seine Schätzung der Eigenkapitalkosten einer Reihe von Banken und Vermögensverwalter in seinem Universum für angemessen.Vom höchsten Schlusskurs, der im Februar 2020 erreicht worden sei, seien die Aktien von Partners Group um 23% gesunken. Von der Talsohle, die am 17. März 2020 erreicht worden sei (CHF 554), hätten sich die Aktien um 33% erholt.Durch die tieferen Eigenkapitalkosten (CoE) ergebe sich für die Partners Group ein neues Kursziel von CHF 860 (bisher: CHF 710). Mit Blick auf den Renditebedarf institutioneller Kunden sei PG als Nutznießer der "tieferen Zinsen über einen längeren Zeitraum" zu sehen und könnte als langfristiger Gewinner hervorgehen, sollten die Zinsen tatsächlich für eine sehr lange Zeit sehr tief bleiben. Dies stehe im krassen Gegensatz zu den traditionellen Banken, die zunehmend unter dieser Situation leiden würden. Der Analyst sei der Meinung, dass die fundamentalen Wachstumstreiber, die er in seinem Bericht vom 1. Oktober 2019 erörtert habe, intakt seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Partners Group-Aktie: