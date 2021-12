Würden die ersten Ergebnisse der Phase-1-Daten im ersten Quartal 2022 überzeugen, dürfte die Aktie von Pardes Biosciences einen kräftigen Schub erhalten. Bis zu einer möglichen Zulassung sei es dann noch immer ein sehr weiter Weg.



"Der Aktionär" bleibt daher an der Seitenlinie und bei der Empfehlung für Pfizer, die neben den Tabletten auch den gemeinsam mit BioNTech entwickelten Corona-Impfstoff im Portfolio haben, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 27.12.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich nimmt das biopharmazeutische Unternehmen Pardes Biosciences unter die Lupe.Mit antiviralen Tabletten zur Behandlung von Corona-Infizierten würden in den nächsten Jahren Milliarden Dollar umgesetzt werden. Neben Pfizer und Merck & Co wolle auch Pardes Biosciences ein entsprechendes Medikament auf den Markt bringen. Nach einem SPAC-Deal sei das Unternehmen seit Montag an der NASDAQ gelistet.Derzeit führe Pardes eine Phase-1-Studie an gesunden Freiwilligen durch, die Anfang kommenden Jahres abgeschlossen sein solle. Der Vorteil von PBI-0451 liege laut Unternehmensangaben darin, dass er als eigenständige Behandlung funktioniere. Der Wirkstoff von Pfizer etwa müsse mit einer zweiten, verstärkenden Medikation eingenommen werden, wodurch es zu Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten kommen könne.Wie Nirmatrelvir von Pfizer sei auch der Wirkstoff von Pardes ein sogenannter Protease-Inhibitor, der die Vermehrung des Coronavirus in menschlichen Zellen verhindern solle. Bis Mitte 2022 wolle das Unternehmen eine größere Studie beginnen, mit der die Zulassung der Pille in den USA beantragt werden könnte.Der Deal bringe Pardes 199 Millionen Dollar aus dem SPAC und weitere 75 Millionen aus einem PIPE-Investment ein.Laut einer Analyse des auf den Gesundheitssektor spezialisierten Marktforschungsunternehmens Airfinity werde der Markt für antivirale Tabletten zur Behandlung von Corona-Patienten im kommenden Jahr 20 Milliarden Dollar schwer. Alleine Pfizer solle den Analysten zufolge rund 17 Milliarden Dollar mit dem Verkauf seiner experimentellen Therapie Paxlovid einnehmen.