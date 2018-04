Börsenplätze Pandora-Aktie:



Der dänische Schmuckproduzent Pandora (ISIN: DK0060252690, WKN: A1C6JV, Ticker-Symbol: 3P7) hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung handgemachter moderner Schmuckstücke spezialisiert. Die Strategie des Unternehmens basiert auf soliden Ausgangsmaterialien bei endkundenfreundlichen Preisen. Populär wurde Pandora vor allem durch seine mit Charms (kleinen Silberanhängern) verzierten Lifestyle-Armbänder. Gefertigt wird überwiegend in thailändischen Produktionsstätten.



Pandora-Aktienanalyse der BNP Paribas:

Eigentlich verspreche der Name nichts Gutes: Pandora. In der griechischen Mythologie öffne Pandora eine Dose, in der zuvor alles Schlechte eingesperrt worden sei. Das Schlechte entweiche und mache sich über die Menschheit her.

Dass sich ein Unternehmen aus Dänemark ausgerechnet diesen Namen gebe, verwundere, lasse sich aber dadurch erklären, dass Pandora aus der griechischen Mythologie eine sehr feminine schöne Frau gewesen sein solle. Und die dänische Pandora habe sich zum Ziel gesetzt, femininen schönen Schmuck herzustellen, und das zu erschwinglichen Preisen.

1982 in Kopenhagen von einem Goldschmied gegründet, gehöre Pandora heute zu den weltweit größten Schmuckherstellern. Produziert werde der Schmuck, der echt und hochwertig sei, in Thailand. Pandora betone, dass man großen Wert auf faire Arbeitsbedingungen seiner Angestellten im südostasiatischen Land lege.