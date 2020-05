TSE-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

34,54 USD +12,11% (18.05.2020, 22:15)



ISIN Pan American Silver-Aktie:

CA6979001089



WKN Pan American Silver-Aktie:

876617



Ticker Symbol Pan American Silver-Aktie Deutschland:

PA2



TSE-Ticker-Symbol Pan American Silver-Aktie:

PAAS



Kurzprofil Pan American Silver Corp.



Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, TSE-Ticker-Symbol: PAAS) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches in 1994 gegründet worden ist. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Sieben operative Minen werden in Peru, Mexiko, Argentinien und Bolivien betrieben. In 2012 wurde die Minefinders Corp. übernommen. Darüber hinaus besitzt Pan American Silver noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. (19.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Pan American Silver-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, TSE-Ticker-Symbol: PAAS) charttechnisch unter die Lupe.Im Rahmen der März-Korrektur sei die Pan American Silver-Aktie nochmals kräftig durchgeschüttelt worden. Das sehr hohe Handelsvolumen von damals spreche aber eher für eine "selling climax", zumal letztlich eine wichtige Unterstützungszone sowie die steigende 38-Monats-Linie (akt. bei 16,57 USD) hätten verteidigt werden können. Inzwischen notiere das Papier wieder deutlich oberhalb der Hochs der Jahre 2016 und 2012 bei 21,59/22,83 USD. Diese Feststellung sei deshalb besonders bemerkenswert, weil damit eine multiple, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation abgeschlossen sei. Definiert werde dieses große, untere Umkehrmuster durch die Tiefs der letzten Jahre. Vor diesem Hintergrund dürfte das zyklische Hoch bei 26,20 USD nur eine Durchgangsstation auf dem Weg nach Norden darstellen. Vielmehr ergebe sich aus der beschriebenen Trendwende ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 16 USD, so dass perspektivisch sogar die Hochpunkte aus den Jahren 2010 und 2011 bei gut 40 USD wieder in Schlagdistanz rücken dürften. Als engmaschige Absicherung biete sich die o. g. Ausbruchsmarke bei 21,59 USD an, womit gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet sei, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link NASDAQ-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:25,00 USD +2,25% (18.05.2020, 22:00)Tradegate-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:23,035 Euro +0,57% (18.05.2020, 09:05)