Tradegate-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

11,71 Euro +0,69% (21.11.2018, 15:32)



NASDAQ-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

USD 13,63 +3,10% (21.11.2018, 16:50)



ISIN Pan American Silver-Aktie:

CA6979001089



WKN Pan American Silver-Aktie:

876617



Ticker Symbol Pan American Silver-Aktie Deutschland:

PA2



NASDAQ-Ticker-Symbol Pan American Silver-Aktie:

PAAS



Kurzprofil Pan American Silver Corp.



Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, NASDAQ-Ticker-Symbol: PAAS) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches in 1994 gegründet worden ist. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Sieben operative Minen werden in Peru, Mexiko, Argentinien und Bolivien betrieben. In 2012 wurde die Minefinders Corp. übernommen. Darüber hinaus besitzt Pan American Silver noch zahlreiche Entwicklungsprojekte.

(21.11.2018/ac/a/n)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Pan American Silver-Aktienanalyse von Analyst Dalton Baretto von Canaccord Genuity:Dalton Baretto, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des Silberminen-Betreibers Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, NASDAQ-Ticker-Symbol: PAAS) weiterhin zu kaufen.Pan American Silver Corp. habe die Übernahme von Tahoe Resources bekannt gegeben. Zentrale Säule des Deals sei die Escobal-Silbermine in Guatemala, ein Tier 1-Asset. Angesichts der Fokussierung auf Silber dürfte das Unternehmen in naher Zukunft die Gold-Assets verkaufen um das Portfolio zu rationalisieren.Sollte Escobal Anfang 2020 ein Neustart gelingen würde der Deal im Hinblick auf den geschätzten NAV einen Zusatzbeitrag von 18% leisten. Sollte aber die Produktion bei Escobal nicht wieder anlaufen würde der Deal eine Verwässerung um 9% bedeuten. Durch den Umstand, dass die Mine nun einen neuen Eigentümer habe, könnte das jetzt noch zerstörte Vertrauen zu den lokalen Anrainern wieder auf eine neue Basis gestellt werden, so der Analyst Dalton Baretto.Die Analysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Pan American Silver-Aktienanalyse das "buy"-Rating und erhöhen das Kursziel von 17,00 auf 22,00 USD.Börsenplätze Pan American Silver-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:11,86 Euro +2,07% (21.11.2018, 16:06)