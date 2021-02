Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit September des vergangenen Jahres befindet sich Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) übergeordnet betrachtet in einer Seitwärtsbewegung, die auf der Oberseite durch den Widerstand bei 2.540 USD eingegrenzt wird, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach dem zweiten Scheitern an der Hürde sei der Wert aus einer keilförmigen Struktur gefallen und habe bis an den Support bei 2.185 USD zurückgesetzt. Die Marke sei zum Ausgangspunkt für eine weitere Erholung geworden, die aktuell auf den Widerstand bei 2.405 USD treffe.



Werde die Hürde bei 2.405 USD in den nächsten Tagen überschritten, wäre dies kurzfristig bullisch zu werten und könnte für eine Kaufwelle bis 2.450 und 2.485 USD sorgen. An dieser Stelle sollte eine weitere Abwärtsbewegung starten. Werde die Marke dagegen auch überwunden, wäre der Weg bis 2.540 USD frei. Sollten die Bullen dagegen jetzt an der Hürde bei 2.405 USD scheitern, stünde ein Angriff auf die Unterstützung bei 2.311 USD an. Hier könnte der nächste Aufwärtsimpuls einsetzen. Deren Bruch hätte allerdings ein Ende der Erholung und einen Abverkauf bis 2.248 und 2.185 USD zur Folge. (19.02.2021/ac/a/m)

