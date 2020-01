Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium konnte sich in den vergangenen Monaten stark nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei zunächst innerhalb eines Trendkanals entwickelt. Nach einem Test der bei 1.822 USD liegenden Unterstützung habe Palladium den Trendkanal zuletzt nach oben durchbrechen können.



Der Ausbruch aus dem Trendkanal zur Oberseite ziehe eine weitere Verschärfung nach sich. Auf der Oberseite würden sich zunächst keine Hürden mehr bieten, sodass die Rally auch bis in den Bereich 2.200 USD ausgedehnt werden könnte. Ein Rückfall in den alten Trendkanal wäre hingegen bärischer zu bewerten und könnte eine Konsolidierung nach sich ziehen. Abgaben bis 2.040 USD dürften einen Rücklauf über die 2.000 USD in Richtung 1.930 USD einleiten. (10.01.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >