Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der steilen Erholung im März, setzte sich der übergeordnete Abwärtstrend bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) mit dem Scheitern an der Hürde bei 2.405 USD fort und drückte den Kurs bis an den Support bei 1.724 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Auf diesem Niveau tendiere Palladium seit Wochen in einer Dreiecksformation seitwärts, ohne dass es zu einer Richtungsentscheidung gekommen wäre.



Zuletzt sei die Käuferseite erneut an der Hürde bei 1.997 USD gescheitert und habe damit die Chance auf einen Angriff auf den Widerstand bei 2.084 USD vergeben. Dieser könnte jedoch bei einer Verteidigung der Dreiecksunterseite bei rund 1.875 USD erfolgen. Werde dieser Bereich dagegen nach unten verlassen, wäre ein zügiger Einbruch bis 1.763 und 1.724 USD die Folge. Sollte die Unterstützungszone nicht verteidigt werden, drohe bereits ein mittelfristiger Abverkauf bis 1.491 USD. (19.06.2020/ac/a/m)

