Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) bewegte sich in den vergangenen Wochen stark aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich in diesem Zuge über die 1.619 USD auf ein neues Hoch bewegen können. Der Kaufdruck sei anschließend abgeebbt, allerdings habe sich der Kursverlauf oberhalb der 1.619 USD stabil gehalten.



Nach der moderaten Konsolidierung der Vortage könnte die Rally direkt fortgesetzt werden. Wenn ein klarer Ausbruch über 1.70 USD auf ein neues Hoch gelinge, öffne sich der Weg in Richtung der Oberkante des Trendkanals, welche derzeit bei 1.755 USD einen Widerstand darstelle. Alternativ würde es unterhalb der 1.619 USD wieder bärischer werden, was aber abzuwarten bleibe. Abgaben bis 1.557 USD könnten dann folgen. (11.10.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >