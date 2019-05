Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) bewegte sich in den vergangenen Monaten zunächst stark nach oben und erreichte ein Hoch bei 1.622 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Davon ausgehend sei der Kursverlauf zurückgerutscht und habe scharf bis zur Unterstützung bei 1.313 USD korrigiert. Diese sei innerhalb der sich anschließenden Seitwärtsbewegung zuletzt leicht durchbrochen, jedoch schnell zurückerobert worden.



Nach der dynamischen Gegenbewegung der Vortage biete sich die Chance, den Abwärtstrend der Vorwochen bei 1.400 USD zu erreichen. Bei einem Ausbruch darüber, vor allem aber über 1.437 USD, würde sich der Weg nach oben wieder öffnen. Kursgewinne bis in den Bereich 1.567 USD könnten in diesem Fall folgen. Unterhalb des Abwärtstrends bestehe derzeit aber die Gefahr, die Korrektur nochmals zu beschleunigen, sollte die bei 1.274 USD liegende Unterstützung nicht halten. (14.05.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >