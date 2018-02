Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium war in den vergangenen Wochen in einer steilen Aufwärtsbewegung auf ein neues Allzeithoch bei 1.138 USD gestiegen, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.



Anschließend habe der Wert den Kaufimpuls in einem absteigenden Dreieck oberhalb der Unterstützung bei 1.090 USD konsolidiert. Diese Haltemarke sei in dieser Woche allerdings unterschritten und eine scharfe Abwärtswelle gestartet worden. Diese habe den Wert unter die Unterstützung bei 1.052 USD und damit auch unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie gedrückt.



Die Dynamik des Kursrutsches lasse aufhorchen und der Bruch der Trendlinie unterhalb von 1.052 USD spreche für den Beginn einer übergeordneten Korrekturphase. Sollte die Unterstützungszone von 1.015 bis 1.028 USD von den Bullen nicht für eine Bodenbildung genutzt werden, käme es zu weiteren Verlusten bis 982 USD. Dort wäre eine Stabilisierung und ein Wiederanstieg bis 1.028 USD möglich. Sollte der Wert über diese Hürde ansteigen, könnte der Aufwärtstrend an der Unterseite der Trendlinie bis 1.052 und 1.065 USD fortgeführt werden. Ein Bruch der 966 USD-Marke würde dagegen ein Verkaufssignal mit einem Ziel bei 908 USD nach sich ziehen. (01.02.2018/ac/a/m)