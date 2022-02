Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ankündigungen der westlichen Länder vom Wochenende haben zu Beginn des Handels am Montag Schockwellen an den Finanzmärkten ausgelöst, so die Experten von XTB.



Der Westen habe weitreichende und strenge Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor beschlossen. Der Russische Rubel habe einen massiven Einbruch hinnehmen müssen und habe heute rund 30% gegenüber dem US-Dollar und dem Euro verloren. Aber auch an den Rohstoffmärkten seien große Bewegungen zu beobachten, da die Anleger befürchten würden, dass die harten Sanktionen gegen Russland zu Vergeltungsmaßnahmen in Form eines Exportverbots führen könnten. Da Russland einer der wichtigsten Palladiumlieferanten der Welt sei, habe der Preis für dieses Edelmetall angezogen. Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) sei zeitweise über 5% höher gehandelt worden, habe aber einen Teil der Gewinne bereits wieder abgegeben.



Betrachte man Palladium aus technischer Sicht, so zeige sich, dass sich die Stimmung auf diesem Markt Ende Januar geändert habe. Dem Preis sei es gelungen, einen wichtigen Widerstand im Bereich von 2.000 USD zu überwinden, und er sei weiter gestiegen, bis auch der Bereich von 2.245 USD durchbrochen worden sei. Derzeit versuche der Preis, die Widerstandszone im Bereich von 2.520 USD zu überwinden, die in der letzten Woche von den Verkäufern verteidigt worden sei. Sollte der Preis diese Zone durchbrechen, wäre eine Aufwärtsbewegung bis auf 2.900 USD nicht auszuschließen. (28.02.2022/ac/a/m)



