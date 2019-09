Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) bewegte sich in den vergangenen Wochen stark aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach dem Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend habe die Rally oberhalb der 1.497 USD beschleunigt werden können. Die Notierungen hätten sich entsprechend bis zum Rekordhoch bei 1.619 USD bewegt.



An der Hürde bei 1.619 USD werde eine Konsolidierung der Rally möglich. Dies könnte einen Rücklauf bis in den Bereich 1.557 USD nach sich ziehen, bevor davon ausgehend wieder ein Anstieg möglich werde. Schaffe Palladium einen direkten deutlichen Ausbruch über 1.619 USD, öffne sich der Weg bis 1.700 USD. (13.09.2019/ac/a/m)



