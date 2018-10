Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) konnte in den vergangenen Tagen die Rally-Bewegung zunächst noch fortsetzen und markierte bei 1.095 USD ein neues Verlaufshoch, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Auf diesem Kursniveau seien dann jedoch einige Gewinnmitnahmen gefolgt und der Preis sei auf die Unterstützung bei 1.052 USD zurückgefallen. Dort hätten dann die ersten Käufer wieder zugegriffen. Werde man in dieser Woche ein neues Verlaufshoch sehen?



Die Chancen stünden aktuell sehr gut, dass Palladium in dieser Woche noch die runde 1.100 USD-Marke erreiche. Doch dann dürfte die Luft relativ dünn werden. Zwischen 1.100 USD und 1.114 USD würden daher Gewinnmitnahmen erwartet. Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 1.050 USD dürfte für größeren Verkaufsdruck sorgen. Das ideale Korrekturziel würde dann 999 USD lauten. Auf diesem Kursniveau dürften dann die Bullen wieder die besseren Karten haben. (09.10.2018/ac/a/m)