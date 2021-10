Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Monaten war der Palladium-Kurs (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) bis an die Zwischentiefs aus dem Vorjahr eingebrochen und konnte erst knapp über der Unterstützung bei 1.804 USD einen Boden ausbilden, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser habe Anfang Oktober aber ein Aufbäumen der Käuferseite und einen Anstieg über den kurzfristigen Widerstand bei 1.997 USD eingeleitet, der in dieser Woche schon zum Angriff auf die 2.149-USD-Marke geführt habe.



Der direkte Ausbruch über 2.149 USD gestalte sich wie erwartet schwierig, könnte jetzt jedoch erfolgen und Palladium bis 2.256 USD antreiben. Darüber wäre bereits mit Zugewinnen bis 2.320 und 2.405 USD zu rechnen. Sollte der Wert dagegen nach Süden abdrehen, könnte es ausgehend von 1.997 bis 2.029 USD zu einem weiteren Kaufimpuls ansetzen. Unter 1.997 USD wäre dagegen die größte Wirkung des Anstiegs wieder verpufft und man sollte mit erneuten Abgaben bis 1.935 und 1.844 USD rechnen, ehe an dieser Stelle die Bodenbildung der letzten Wochen in eine neue Runde gehen könne. (15.10.2021/ac/a/m)



