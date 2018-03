Paris (www.aktiencheck.de) - Der Palladiumpreis korrigiert in diesem Jahr den steilen Anstieg von 2017 aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDies sei erst einmal ein Zeichen von Schwäche. Die Käufer müssten in jedem Fall achtgeben. Ein weiterer Test des EMA200 bei 965 USD erscheine durchaus plausibel. Von dort aus müsste sich das Edelmetall anschließend deutlich nach oben lösen und die Widerstände bei 1.001 und 1.020 USD aufknacken. Erst dann wäre der Abwärtstrend seit dem Januarhoch überwunden. Falle Palladium dagegen unter den EMA200 und unterschreite auch das Jahrestief bei 957 USD, dürfte sich die Abwärtsbewegung bis in die Unterstützungszone um 910 USD ausdehnen. (21.03.2018/ac/a/m)