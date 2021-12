Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Abwärtstrend bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) setzte sich Mitte November nach einer mehrwöchigen Konsolidierungsphase ausgehend von einem bärischen Doppeltop bei 2.210 USD fort und führte zum Bruch der Unterstützung bei 1.997 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei eine steile Verkaufswelle gefolgt, die erst im Bereich der mittelfristigen Supportmarken bei 1.804 und 1.763 USD kurz gestoppt habe. In dieser Woche sei der Wert allerdings sogar schon bis 1.527 USD eingebrochen, ehe eine steile Erholung gestartet sei.



Bislang sei der Konterversuch der Bullen aber schon an der Hürde bei 1.763 USD gescheitert. Die Marke könnte dennoch in den nächsten Tagen geknackt und der Anstieg bis 1.804 und 1.830 USD fortgesetzt werden. Dort dürfte der Abwärtstrend in eine neue Runde gehen. Sollte die 1.830-USD-Marke aber zurückerobert werden, könnte die Erholung bis 1.914 und 1.997 USD reichen. Ein erneuter Einbruch unter den Support bei 1.650 USD würde dagegen zu weiteren Abgaben bis 1.487 USD führen. (17.12.2021/ac/a/m)

