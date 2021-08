Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) bewegte sich in den Vormonaten aus einem breiten Aufwärtstrendkanal zunächst nach oben heraus, was jedoch nicht ausgedehnt werden konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien bis Mitte Juni zur Kanalunterkante zurückgerutscht, um sich zuletzt innerhalb des Trendkanals zu stabilisieren.



Sollte der Aufwärtstrend der Vortage bei 2.600 USD durchbrochen werden, dürfte Palladium die Kanalunterkante bei 2.540 Punkten bald wieder erreichen. Zunächst biete sich oberhalb des Aufwärtstrends, die Chance, in Richtung der 2.800 Punkte anzusteigen. Oberhalb dieses Niveaus würde sich der Weg bis 2.875 USD öffnen. (06.08.2021/ac/a/m)

