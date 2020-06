Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Ende März treten die Bullen bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) erneut den Rückzug an und räumten für die erstarkten Bären das Feld, die den Wert im Mai bis 1.763 USD drückten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einer kurzen Erholung habe sich der Abwärtstrend von der Hürde bei 2.084 USD aus fortgesetzt und zuletzt den Support bei 1.843 USD erreicht, an dem eine weitere Erholung gestartet sei.



Noch hätten die Bullen die Chance, Palladium an den Widerstand bei 1.997 USD und darüber ein weiteres Mal bis an die Hürde bei 2.084 USD anzutreiben. Allerdings hätte ein Scheitern an der Widerstandsmarke bei 1.997 USD eine weitere Abwärtsbewegung zur Folge, die zunächst bis 1.843 USD führen dürfte. Darunter würde sich der Abwärtstrend allerdings beschleunigen und eine Verkaufswelle bis 1.763 und 1.724 USD starten können. Darunter hätten die Bären den Machtkampf endgültig gewonnen und dürften Palladium bis 1.491 USD drücken. (12.06.2020/ac/a/m)



