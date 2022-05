Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Palantir-Aktie breche am heutigen Montag ein. Kein Wunder, denn der US-Datenspezialist habe nicht nur im ersten Quartal die Gewinnerwartungen der Analysten verfehlt, sondern auch mit seiner Umsatzprognose für das zweite Geschäftsviertel enttäuscht.Grund für Verlangsamung des Wachstums sei insbesondere das Segment "Government" gewesen, das nur noch ein Wachstum von 16% erzielt habe. Der Umsatz mit Kunden aus der Privatwirtschaft sei um 54% geklettert. Unter dem Strich habe Palantir nicht überzeugen können. Für Enttäuschung habe auch die auf 20% zurückgehende operative Marge gesagt, da das Management sich insbesondere im Vertrieb verstärken wolle, um größere Deals schneller abzuschließen.Dass sich trotz des Ukraine-Kriegs und der Investitionen in den Vertrieb keine direkten Auswirkungen auf die aktuelle Geschäftsentwicklung feststellen lassen würden, sei eine Enttäuschung. Die Wachstumsstory von Palantir bekomme damit weitere Risse, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Palantir-Aktie: