NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

23,595 USD -2,58% (23.03.2021, 16:17)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie: A2QA4J

A2QA4J



Ticker-Symbol Deutschland Palantir-Aktie: PTX

PTX



NYSE-Ticker-Symbol Palantir-Aktie: PLTR

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (23.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Alex Karp, Vorstandschef von Palantir, habe sich beschwert, wie destruktiv die kurzfristigen Erwartungen an der Wall Street seien. Sein Plan sei doch, langfristig gesundes Unternehmen und tolle Kundenbeziehungen herzustellen. Der Experte von "Der Aktionär" gibt ihm auf der einen Seite Recht zu. Auf der anderen Seite verweise er aber darauf, dass das Unternehmen seit einem Jahr an der Börse notiere und seit 20 Jahren existent sei. Der Mann habe also durchaus Zeit gehabt, sich anzuschauen, wie es an der Wall Street zugehe. Der Aktienprofi finde es also nicht so toll, was Alex Karp gesagt habe. Ihm gefalle nur, dass er sage, dass er ein gesundes Unternehmen und tolle Kundenbeziehungen wolle. Langfristig könnte man mit der Palantir-Aktie ordentliches Geld verdienen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:19,90 EUR -2,45% (23.03.2021, 16:32)