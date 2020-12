Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

22,40 EUR -4,27% (22.12.2020, 17:47)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

27,11 USD -4,91% (22.12.2020, 17:31)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Deutschland Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Ticker-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).

(22.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol Deutschland: PTX, NYSE-Ticker-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Mit Produkten, die den chaotischen Datendschungel von Unternehmen und Regierungen ordnen sollten, treffe Palantir den Zahn der Zeit. Kein Wunder, dass die Aktie seit dem Börsengang Ende September durch die Decke gehe und sich bisher nahezu verdreifacht habe. Noch heute könnte es zu einem neuen Kaufsignal kommen, das die Aktie beflügeln dürfte.Nach dem Börsengang von Palantir Ende September sei es für die Aktie steil nach oben gegangen. Bis Ende November habe sich der Wert mehr als verdreifacht und habe dabei ein Allzeithoch bei 33,50 USD markiert. Von dort aus sei der enorme IPO-Hype abgebbt und der Titel sei in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Ausgehend von dem Rekordhoch und dem Zwischentief bei 21,15 USD habe der Kurs dabei eine Dreiecksformation ausgebildet.Mit einem Eröffnungskurs von 29,03 USD habe die Palantir-Aktie heute über der oberen Begrenzungslinie des Dreiecks, die aktuell bei 28,20 USD verlaufe, geöffnet. Schließe sie heute über diesem Niveau, würde das die Dreiecksformation auflösen und damit ein starkes Kaufsignal generieren. Aus charttechnischer Sicht wäre dann mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung bis zum Allzeithoch bei 33,50 USD zu rechnen. Werde auch diese Hürde überwunden, liege das rechnerische Kursziel bei rund 40 USD.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link