Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

11,498 EUR +1,82% (07.02.2022, 08:49)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

12,94 USD +3,94% (04.02.2022, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (07.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Nach einem starken Wochenauftakt habe sich bei der Palantir-Aktie unterm Strich nicht viel getan. Der einzige charttechnische Lichtblick bestehe also darin, dass der Kurs nicht noch weiter abgerutscht sei. Dass unterdessen einige Analysten deutliches Aufwärtspotenzial sehen würden, sei mit Vorsicht zu genießen.Mehr als 50% Aufwärtspotenzial impliziere der Analystenkonsens (Kursziel: 20 Dollar). Aber: drei Kaufempfehlungen stünden drei Halteempfehlungen und vier Verkaufsempfehlungen gegenüber. Das zeige eine deutliche Skepsis. Normalerweise würden bei beliebten Tech-Titeln die Kaufempfehlungen klar überwiegen.Besonders optimistisch seien die Analysten nicht. Nächste Chance, um Kritiker zu überzeugen: Am 17. Februar veröffentliche Palantir seine Quartalszahlen. Das könnte einen deutlichen Impuls auslösen - in die eine oder andere Richtung. Derzeit dränge sich ein Kauf bei dem recht undurchsichtigen, spekulativen Big-Data-Player nicht auf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Palantir-Aktie: